Застрелил за отказ продать дом: СМИ сообщают о задержании военного

По подозрению в убийстве 30-летнего жителя Балты Одесской области, которое произошло вечером 13 января, задержали военного, который служит в Одессе.

Об этом сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации источников, причиной конфликта стал земельный участок со старым домом, который недавно купил погибший. На эту недвижимость претендовала соседка, обратившаяся к нему с просьбой перекупить. Житель Балты отказал в просьбе, вероятно, в грубой форме.

"Старший сын женщины – военный, служит в Одессе. Вечером он приезжал в Балту и сразу же вернулся в часть. Там его и задержали по подозрению в убийстве”, — сообщает источник издания.

"Думская" сообщила, что следствием установлено, что убийство было совершено после 22:40. В это время неизвестный мужчина вызвал 30-летнего жителя Балты через домофон, чтобы якобы сделать дубликат ключей. Муж вышел на улицу и примерно через 15 минут сосед увидел возле дома его тело в крови, которая бежала из раны на голове.

Судя по гильзе, найденной на месте, мужчину убили из автоматического оружия калибра 5,45.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Напомним, ранее в городе Одессе военнослужащий одной из воинских частей, вооруженный заряженным пистолетом, закрылся в квартире своей знакомой. На глазах женщины и ее несовершеннолетнего ребенка он пытался совершить самоубийство.

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