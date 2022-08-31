Завтра – осень: какой в Украине будет погода 1 сентября

1-2 сентября в северных, центральных, большинстве западных, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В четверг, 1 сентября, в Украине будет преимущественно сухая и днем теплая погода, более свежий воздух ожидается на севере и западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 1 сентября в стране будет переменно облачная погода. В южных, юго-восточных областях, днем и в Карпатах местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24° (в Карпатах 11-16°), на юге и востоке страны ночью 15-20°, днем 24-29°.

Также читайте В Украину идет резкое похолодание: когда ждать снижения температуры

В Киеве 1 сентября будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°. 1-2 сентября в столице и области удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

Читайте также: