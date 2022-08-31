Завтра - осінь: якою в Україні буде погода 1 вересня

1-2 вересня у північних, центральних, більшості західних, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У четвер, 1 вересня, в Україні буде переважно суха та вдень тепла погода, свіжіше повітря очікується на півночі та заході.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 1 вересня в країні буде мінливо хмарна погода. У південних, південно-східних областях, вдень і в Карпатах місцями ітиме невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24° (в Карпатах 11-16°), на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 24-29°.
У Києві 1 вересня буде сухо. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°. 1-2 вересня в столиці та області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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