Зеленский анонсировал "шаги перезагрузки": о чем идет речь

По словам президента, в политике по отношению к ветеранам Украины "нужна сила и свежая энергия".

Вечером, 5 февраля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Рабочие визиты в регионы

Сегодня президент Зеленский побывал с рабочим визитом в трех регионах: Днепропетровщине, Кировоградщине и Черкасщине.

Среди главных вопросов – укрепление РЭБ, средств радиоэлектронной борьбы, усиление ПВО. Несколько важных поручений по этому поводу есть сегодня.

В Кропивницком глава государства провел совещание по ситуации в области.

"Содержание совещания было таким, что затрагивает ситуацию и в других областях и в критических отраслях нашей экономики. Поручил главе правительства Украины провести отдельное совещание именно по Кировоградской области – по всем вопросам. Это и обеспечение качественного и стабильного водоснабжения, работы шахт уранодобывающих, защиты работников", – отметил президент.

Он поблагодарил Кропивницкий и область за помощь в строительстве фортификаций в прифронтовых областях, в частности Запорожье.

В Черкассах президент принял участие в региональном заседании Конгресса местных и региональных властей.

"Главные вопросы, конечно, – о работе и развитии в регионе. Были здесь, на заседании, первый вице-премьер-министр и министр аграрной политики. Участвовали в Конгрессе представители областного бизнеса. Это сейчас один из топовых приоритетов нашего государства – дать максимум возможностей предпринимателям работать ради экономического роста и создания рабочих мест", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "устойчивость экономики и социальная устойчивость Украины – это элемент нашей государственной устойчивости в войне".

Поддержка ветеранов

Сегодня президент Зеленский обсудил с премьер-министром Шмыгалем усиление политики ветеранов.

Президент анонсировал шаги перезагрузки, "которые справятся с существующими проблемами в этой сфере и придадут уверенности нашим людям".

"Шаги перезагрузки – и не только в этом направлении. При всем уважении к министру, это вопрос исключительно менеджмента. Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере. Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно. Украина победит", – подытожил он.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина написала заявление об отставке.

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