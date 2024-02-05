Скандал с бойцом ВСУ в Харькове шокировал украинцев — подробности, видео

На втором году войны в это сложно поверить, но и такое случается.

В прифронтовом Харькове персонал одного из заведений общепита выгнал военного из заведения. Но их отговорка просто собьет с ног любого. Посетителей якобы раздражает военная форма.

Детали потрясающего случая с бойцом ВСУ в Харькове предоставили журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Скандал с бойцом ВСУ в Харькове

Ни дня без скандалов и человеческого невежества! 3 февраля 2024 года в Харькове произошел вопиющий инцидент, который на втором году войны просто шокирует. Вадима Мохова, бойца ВСУ, не пустили в одну из харьковских пиццерий. Но почему? Сначала в "Тратории", так называется эта сеть, ответили, что мест нет. Но Мохов собственными глазами видел, что мест было достаточно

"Весь этот путь я прошел именно ради этого дня. Дня, когда в родном мне Харькове, на улице Культуры 22б, меня "вежливо" выставят из ресторана, потому что я в военной форме, а она раздражает посетителей и персонал.

Конечно, мне никто в лицо так не сказал. Сказали, что нет мест. Все занято. Хотя половина столов была свободна. И на мое замечание на этот факт ответили, что все зарезервировано. Но эту неприязнь в глазах персонала и посетителей ощущаешь кожей. Война научила доверять инстинктам", — написал защитник.

"И действительно, что забыл этот неприятный военный, там, где обедает "богема"?! Неужели он не видел спортивные машины на парковке ресторана?! Неужели не видит, что за столиками сидят красивые ботоксные девушки и румяные, пухленькие парни с маникюром" "Что он приперся сюда в берцах, с бордой не от барбера, и с грязью под ногтями?! Все это в глазах. Таких безразличных и храбрых. Отвратительно. Ну ничего. Закончим с пассами на фронте, начнем просветительскую". работу с п****асами в тылу. Кстати, господа из ТЦК. Как минимум 15 молодых, накормленных, румяных и гладких парней призывного возраста, ждут вас", — добавил он.

Комментарии к сообщению Вадима разразились словами поддержки в сторону военного. Военные пишут, что такое до сих пор иногда случается и персонал подобных заведений должен посетить несколько уроков по “патриотическому воспитанию”.

Это еще не конец

Впрочем, ситуация на этом не завершилась. После огласки в сети с Вадимом связалась администратор ресторана.

"Вчера со мной завязалась администратор сети "Траттория", принесла извинения за досадный инцидент. Попытка объяснить мне, что в заведениях отношение к военным очень положительное, было не нужно. Я несколько раз был в военной форме в другом заведении этой сети и никаких То есть, данный случай, это именно тот "человеческий фактор", который невозможно спрогнозировать и предупредить на 100 процентов. Обсуждая все это с госпожой Оксаной, администратором сети "Траттория", пришли к идее, как сделать невозможным возникновение аналогичной ситуации в будущем", — рассказал боец.

"Итак, с 4 февраля 2024 года и до конца особого периода — войны, по всей сети "Траттория" начинает действовать общественная инициатива "Правило Сержанта".

Правило, звучащее так: Дети и Военные обслуживаются без очереди в независимости от количества зарезервированных мест. Такие объявления будут размещены на входной двери заведений. А графическим символом будет изображение шеврона сержанта ВСУ», — добавил он.

В заведении предоставили фотоподтверждение попавшей в скандал сети.

"Наверное, надо отметить, что хоть и сам скандал таки произошел, и это недопустимо, однако администрация заведения отреагировала быстро. Однако неизвестно, уволили ли работников, которые не сразу не пустили военного в зал. Теперь Вадим призывает и другие заведения Харькова присоединиться к инициативе" "Правило Сержанта". Надеемся, так и будет", — подытожил журналист Артем Зябкин.

Тем временем в Ивано-Франковской области секретаря горсовета уволили за то, что он попросил депутата не смотреть на него, как ведьма.

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