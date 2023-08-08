Зеленский объяснил, почему Украина должна быть в НАТО

Зеленский отметил, что в мире понимают, что в Украине "очень мощная армия".

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что после войны Украина должна вступить в НАТО, потому что Силы обороны имеют боевой опыт.

Об этом глава Украины сказал во время разговора с представителями СМИ из Латинской Америки во вторник, 8 августа.

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"Когда говорят, что НАТО сражается с Россией на территории Украины, это говорит Россия, потому что она не может в своей голове представить, как такой большой армии противостоит Украина. Чтобы хоть как-то успокоить свое общество, оправдать непобедимые ежедневные потуги на поле боя, они придумали себе образ этого "зверя", - сказал он.

Зеленский опроверг фейки пропагандистов, что на территории Украины расположены базы США или других партнеров НАТО.

"Нам не нужны никакие базы. Напротив – я уверен, что страны НАТО, балтийские государства, были бы очень рады, если бы мощные украинские воины были бы размещены на их территории и охраняли бы их границы после этой войны, в мирное время. Все понимают, что у нас очень мощная армия и много военных. Нам не нужны никакие базы, у нас нет никаких баз – ни США, ни других партнеров", – заметил президенты Украины.

Зеленский подчеркнул, "есть пример – там, где НАТО, там нет войны. Все они (страны страны-слены Альянса – ред.) вступали в НАТО из-за того, что боятся, что Советский Союз вернется назад. НАТО для Украины – не наступательная миссия. Мы никуда не наступали никогда. Везде, где мы наступали — наша территория", — подытожил он.

Ранее мы говорили о гарантиях безопасности от США для Украины. В ОП сообщили, как идут переговоры.

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