Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по Украине

Владимир Зеленский. / © Associated Press

С вечера и в течение ночи россияне атаковали разные регионы Украины . оккупанты применили более 450 дронов и 45 ракет разных типов. Цели в России неизменны – обычная жизнь, жилые дома, энергетика, инфраструктура. Есть погибшие.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в Днепре оккупанты попали в жилой дом, где есть жертвы. Один человек погиб в Харьковской области. В целом кафиры атаковали ночью Киевщину, Полтавщину, Днепровщину, Кировоградщину, Николаевщину, Сумщину, Черниговщину и Одесщину.

"Вопрос в ресурсах на убийства, в деньгах - нужны санкции, чтобы лишить Россию возможности продолжать войну, которую она начала и затягивает. Ценим все шаги, которые партнеры уже сделали, но российские удары показывают, что давление должно быть сильнее. На каждый удар Москвы по энергетике, каким они хотят ответ по всей российской энергетике без исключений”, - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, необходимы решения по российским замороженным активам, дополнительные санкции, поддержка и усиление защиты Украины. Он подчеркнул, что до сих пор не под ограничениями атомная энергетика России. Также большее давление должно быть и по торговле нефтью и газом.

"Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран "семерки". Спасибо всем, кто готов помогать и действовать ради того, чтобы защитить жизнь", - подчеркнул президент.

Напомним, ночью 8 ноября РФ ударила "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и дронами. В общей сложности – пол тысячи целей: 45 ракет (32 – баллистика) и 458 БпЛА (около 300 – «Шахеды»). По данным военных, основными направлениями удара в эти ночи были Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.