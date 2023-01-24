Зеленский подписал указы об увольнении пяти глав ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 января, подписал указы об увольнении пяти председателей ОВА — Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.

Соответствующие решения опубликованы на сайте президента.

В указах президента говорится, что главы Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской сами подали заявления на увольнение их с должностей.

Напомним, что бывшего главу Киевской ОВА Алексея Кулебу назначили заместителем главы Офиса президента. Ранее эту должность занимал уволенный Кирилл Тимошенко.

Масштабные кадровые чистки во власти

Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних обращениях к украинским анонсировал новые кадровые чистки. 24 января во время заседания Кабинета Министров Украины были приняты первые такие решения. Речь идет об увольнении четырех человек с должностей заместителей министров и пяти глав областных военных администраций.

Также заявление на увольнение написал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Уволили также заместителя генерального прокурора, который во время войны отдыхал в Испании.

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