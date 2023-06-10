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Зеленский проведет телефонный разговор с Дудой: что будут обсуждать

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Зеленский проведет телефонный разговор с Дудой: что будут обсуждать

Зеленский и Дуда обсудят по телефону встречу лидеров Франции, Германии и Польши / Фото: Associated Press

Глава государства проведет разговор с Анджеем Дудой о встрече лидеров Франции, Германии и Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"Завтра у меня будет разговор с президентом Польши. Думаю, он мне скажет, о чем у них встреча", – заявил Зеленский.

Президент поблагодарил Канаду за ее позицию как стратегического партнера Украины, а также выразил надежду, что "коллеги думают о том, как ускорить вступление Украины в НАТО".

"Или нет. Посмотрим", — заметил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастина Трюдо заявил, что он поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс (НАТО), как только это "позволят условия".

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО практически решен — двери альянса открыты, а РФ не имеет права вето на его расширение.

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Дата публикации
Просмотры
496
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