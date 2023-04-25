Зеленский собирал Ставку: о чем говорили в этот раз

В ходе заседания Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждалась ситуация по каждому из направлений боевых действий, а также встреча в формате "Рамштайн".

Об этом сообщил президент Зеленский в своем Telegram.

"Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе на самых сложных направлениях. Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности", — сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что каждое из направлений обороны Украины важно. "Не имеем права, чтобы у Украины были слабые места", — добавил он.

В ходе заседания Ставки участники также подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", — отметил президент.

Кроме того, участники обсудили ход комплектования личным составом и техникой бригад.

"Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению и выразил надежду, что победа в войне уже близка.

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