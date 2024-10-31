Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора

Верховная Рада приняла решение о его увольнении во вторник, 29 октября
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с должности генерального прокурора Украины.
Соответствующий документ был обнародован на официальном интернет-представительстве главы государства в четверг, 31 октября.
"Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора", – говорится в указе.
Андрей Костин занимал этот пост с 28 июля 2022 года.
Напомним, что 22 октября экс-генеральный прокурор Украины Костин подал в отставку. Он объявил о своем увольнении с должности из-за скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.
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