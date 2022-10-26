Зеленский изменил состав СНБО: что произошло

Президент своим указом вывел из состава СНБО экс-руководителя НБУ Кирилла Шевченко
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО нового главу Национального банка Украины Андрея Пышного.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Главы государства.
"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины ПЫШНОГО Андрея Григорьевича — Председателя Национального банка Украины", — говорится в указе.
Также в документе отмечено, что президент выводит из состава СНБО бывшего руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко.
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко.
Позже Шевченко заявил, что он не скрывается, а сотрудничает со следствием, находясь в одной из стран ЕС.
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