Зеленский изменил состав СНБО: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав СНБО нового главу Национального банка Украины Андрея Пышного.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Главы государства.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю: ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины ПЫШНОГО Андрея Григорьевича — Председателя Национального банка Украины", — говорится в указе.

Также в документе отмечено, что президент выводит из состава СНБО бывшего руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

Позже Шевченко заявил, что он не скрывается, а сотрудничает со следствием, находясь в одной из стран ЕС.

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