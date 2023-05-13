Зеленский заявил, чего ожидает от июльского саммита НАТО

Президент подчеркнул, что будет правильным, если политические решения будут следовать реальности.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает получить определение алгоритма присоединения Украины к НАТО и понимание гарантий безопасности к членству во время июльского саммита.

Об этом он заявил во время совместной с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони пресс-конференции в Риме, сообщает "Укринформ".

"Мы уже содержательнее в обороне и сотрудничестве, чем политические рамки, существующие сейчас для Украины и НАТО. Украина уже защищает общую свободу так, как это делал бы, уверен, любой член Альянса", – сказал президент.

Также читайте Боррель: ЕС ускорит поставки боеприпасов Украине на фоне ожидаемого контрнаступления

Зеленский добавил, что будет правильным, если политические решения будут следовать реальности.

"И мы ожидаем от саммита НАТО в Вильнюсе определения алгоритма присоединения Украины к Альянсу, четкого понимания гарантий безопасности для нашего государства на время вступления в НАТО", — добавил президент.

Напомним, Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мэлони в Риме заявил об "очень важных решениях" для защиты украинского неба.

Читайте также: