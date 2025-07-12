ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
232
Время на прочтение
2 мин

Жара и грозы: чего ожидать от погоды в воскресенье, 13 июля

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 13 июля, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Погода в Украине

Жара в Украине будет продолжаться, но местами пройдут дожди и грозы

В воскресенье, 13 июля, в Украине прогнозируется облачная с прояснениями погода . Температура воздуха будет колебаться от +24°С до +29°С, однако в восточных областях столбики термометров достигнут отметки +38°С. Местами возможны дожди и грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В западных областях в воскресенье, 13 июля, в основном сохранится ясная погода, однако в Ужгороде синоптики прогнозируют грозу. Ночная температура воздуха будет от +12°С до +13°С, дневная - до +28°С.

В северных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночная температура воздуха будет в пределах +15°С, дневная прогреется до +29°С. В Киевской области также прогнозируется переменная облачность, без осадков, с максимальной температурой воздуха до +29°С.

В центральных областях будет преобладать ясное небо и жаркий день, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15°С до +16°С, дневная - до +32°С.

На юге Украины в основном ясно, однако в Крыму синоптики предупреждают о возможном дожде с грозой. Ночная температура воздуха ожидается от +20°С, дневная до +36°С.

В восточных областях прогнозируется облачная с прояснениями погода, но при этом сохранится значительная жара. Ночные температуры будут колебаться от +23°С, а дневные могут достигать +38°С. По прогнозам, в Днепре может пройти гроза, в то время как в остальных восточных областях осадков не ожидается.

Напомним, синоптики обновили прогноз погоды на субботу , 12 июля. В западных областях Украины ожидается жара до +35. На остальной территории возможны дожди.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
232
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie