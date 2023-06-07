Житель Волыни пять раз пытался бежать из Украины: как наказали неудачника

23-летний житель Волынской области, пять раз во время военного положения пытавшийся пересечь границу Украины, получил штраф в размере 8500 грн.

Об этом говорится в постановлении Любомльского районного суда Волынской области.

Житель Волыни во время действия военного положения пять раз пытался незаконно уехать из Украины. За это судили в районном суде. На заседание мужчина не пришел.

Однако суд признал его виновным в попытке незаконного пересечения границы. 23-летний волынянин должен заплатить штраф в размере 8500 грн. Также он должен оплатить 536 грн судебного сбора.

Напомним, 23-летнего волынянина дважды "ловили" на границе с Молдовой и по одному разу — с Венгрией и Польшей. В пятый раз уклонист снова хотел испытать судьбу на польской границе, однако его снова задержали пограничники.

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