"Вот они так по-дикарски это видят": Маляр назвала цель РФ в подрыве ГЭС

Это один из инструментов войны, которую ведет Россия, однако это не повлияет на планы ВСУ.

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС был запланирован и является очередным инструментом войны против Украины, заявила заместительница министра обороны Анна Маляр.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 7 июня.

Маляр отметила, что российские захватчики выжидали самый подходящий момент для подрыва Каховской ГЭС.

"Время выбрано не случайно. С одной стороны, они к этому долго готовились, потому что там есть все признаки того, что это не спонтанное решение. С другой стороны, они выжидали момент, который будет наиболее точным, по их мнению", — рассказала заместительница министра обороны.

Она объяснила, что подрывом станции враг планировал помешать украинским войскам сделать то, что они планируют.

"ВСУ вчера говорили, что на их действия и планы это не повлияет. Но мы можем говорить, что это часть войны РФ, один из их инструментов войны. Вот они так по-дикарски это видят. Россия воюет с гражданским населением", — сказала Моляр.

Она отметила, что поступок российских оккупантов обернулся негативными последствиями для них самих.

"Россияне фактически сейчас больше навредили своим вооруженным силам, укрепрайонам, своим военным позициям. В принципе все же будет более пострадавшей территория, которая сейчас находится под контролем агрессора. Но люди страдают с обеих сторон. Это большая беда, конечно", – сообщила чиновница.

Цель подрыва Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС изнутри в ночь на 6 июня. Эпицентр взрыва находился в машинном зале. Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, за подрывом стоит 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС "по указанию из Кремля – из кабинета Путина".

Эксперты и военно-политическое командование Украины единодушны в оценках причин подрыва ГЭС: россияне таким образом планировали помешать контрнаступлению ВСУ. В частности, в разведке заявили о панике врага и как следствие попытки усложнить действия украинских войск.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что военное командование предусматривало возможность подрыва врагом Каховской ГЭС, и этот факт не повредит украинскому контрнаступлению.

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