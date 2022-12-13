Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов

Во вторник, 13 декабря, жители Ивано-Франковской области могут слышать звуки взрывов. Людей просят не волноваться, ведь будут проходить учения.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По словам главы Прикарпатья, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула руководитель ОВА.

Напомним, в Киевской области очищены от взрывчатки почти 22 тысячи гектаров территории, работы по разминированию будут продолжаться и дальше. Отмечается, что на территории области пиротехники ликвидировали около 75 тысяч взрывоопасных предметов.

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