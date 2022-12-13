Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
868
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Прикарпатья предупреждают о звуках взрывов

Фото: Associated Press

В области будут проходить военные учения.

Во вторник, 13 декабря, жители Ивано-Франковской области могут слышать звуки взрывов. Людей просят не волноваться, ведь будут проходить учения.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

По словам главы Прикарпатья, будут проходить обучение военных. Вот почему могут быть характерны звуки.

"Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения", — подчеркнула руководитель ОВА.

Напомним, в Киевской области очищены от взрывчатки почти 22 тысячи гектаров территории, работы по разминированию будут продолжаться и дальше. Отмечается, что на территории области пиротехники ликвидировали около 75 тысяч взрывоопасных предметов.

Читайте также:

ГСЧС получила современные дроны для подводного разминирования

ГСЧС получила современные дроны для подводного разминирования
 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
868
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация