Жорин высказался об идее расформирования ТЦК: "Проблема в другом"

Жорин констатировал, что сегодня мы действительно можем наблюдать несправедливый подход к мобилизационному процессу.

Ключевая проблема заключается не в существовании ТЦК. Мы должны работать с отношением людей к процессу мобилизации.

Об этом в интервью NV сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Отказаться от мобилизации невозможно

По мнению Жорина, люди, говорящие о расформировании ТЦК, совершенно ничего не понимают в том, как построена система в армии, как все работает и как может работать.

"Это пустые абсолютно слова, которые за собой ничего не несут. Такое говорят те, кто, видимо, хочет внимания к себе. Проблема ведь не в существовании ТЦК, не в самой аббревиатуре. Проблема в том, что там коррупция", — говорит он. .

Проблема в том, что иногда мы можем наблюдать несправедливый подход к мобилизационному процессу.

"Мне тоже не нравится, как сегодня в Украине происходит мобилизация. Действительно, есть рекрутинговые центры, они могут помочь и облегчить процесс. В Третьей штурмовой бригаде достаточно успешный опыт рекрутинга. Но могу сказать, что вся страна не сможет в наших реалиях перейти исключительно на рекрутинговые центры. Отказаться от мобилизации мы не в состоянии", — отметил Жорин.

По словам военного, мы должны работать с отношением людей к процессу мобилизации. На это нужно влиять.

"Еще до начала полномасштабной войны я занимался такой подготовкой. Так вот, даже сейчас после окончания каждого курса подготовки есть всегда несколько людей, которые добровольно идут в армию. Это люди, которым не хватало чего-то для того, чтобы это решение принять. Или они чего-то боялись и перестали бояться после этого курса, или они просто поняли, им уже не нужно объяснять, почему и ради чего все это происходит", — подытожил Жорин.

Ранее речь шла о том, что некоторые депутаты Верховной Рады, в частности Юлия Яцик, предложили расформировать территориальные центры комплектования (ТЦК) и отправить их работников на фронт. По мнению Яцика, из военнослужащих ТЦК можно сформировать более 10 бригад. Она предлагает создать рекрутинговые центры, укомплектованные гражданскими лицами.

Народный депутат, член комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подверг критике эту инициативу. Он назвал идею о расформировании ТЦК непродуманной и вредящей национальной безопасности Украины. ТЦК обеспечивают 95–98% мобилизационных мероприятий, необходимых для пополнения резервов.

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