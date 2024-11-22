Бронирование при мобилизации: достаточно ли только электронного документа

С лета этого года все данные военнообязанного сначала заносятся в электронный реестр.

Работники ТЦК, которые во время проверки военнообязанных, требуют бумажный документ, действуют с нарушением закона. С лета этого года вся информация в первую очередь заносится в электронный реестр.

Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время Ukrainian Outsourcing Summit, передает “24 канал”.

По ее словам, после запуска электронного военно-учетного документа он приравнен к бумажному и патрули и ГНСУ могут верифицировать его через QR-код.

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Замминистра посоветовала обращаться на горячую линию Минобороны, когда при проверке требуют только бумажные документы, ведь это нарушение закона.

Черногоренко напомнила, что с лета этого года все данные военнообязанного сначала заносят в электронный реестр, а потом уже – в бумажные документы,

В то же время она отметила, что в постановлении Кабмина №650 есть упоминание о выписке о бронировании, подтверждающей отсрочку. Поскольку некоторые компании не получают такой выписки, возникают неприятные ситуации при проверке документов у военнообязаных.

Напомним, с 1 декабря все бронирования работников от мобилизации будут осуществляться через "Дию", а критерии критичности предприятия будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

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