Бронювання під час мобілізації: чи достатньо лише електронного документа

Від літа цього року всі дані військовозобов’язаного спершу заносять в електронний реєстр.

Працівники ТЦК, які під час перевірки військовозобов’язаних, вимагають паперовий документ діють з порушенням закону. Від літа цього року вся інформація першочергово заноситься в електронний реєстр.

На цьому наголосила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час Ukrainian Outsourcing Summit, передає “24 канал”.

За її словами, після запуску електронного військово-облікового документу він прирівняний до паперового, і патрулі та ДПСУ можуть верифікувати його через QR-код.

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Заступниця міністра порадила звертатися на гарячу лінію Міноборони, коли при перевірці вимагають лише паперові документи, адже це є порушенням закону.

Черногоренко нагадала, що від літа цього року всі дані військовозобов’язаного спершу заносять в електронний реєстр, а потім вже – у паперові документи,

Водночас вона зазначила, що в постанові Кабміну №650 є згадка про витяг про бронювання, який підтверджує відстрочку. Оскільки деякі компанії не отримують такого витягу, виникають ситуації при перевірці документів військовозобов'язаних.

Нагадаємо, від 1 грудня усі бронювання працівників від мобілізації будуть здійснюватися через "Дію", а критерії критичності підприємства погоджуватимуть Міністерство оборони й Міністерство економіки.

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