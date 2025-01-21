Мощнее "Ланцета": РФ начала использовать новый дрон-камикадзе — Defense Express

"КУБ-2" имеет боевую часть весом 10 кг, что больше, чем у "Ланцета". Она может быть двух видов, первая – для поражения живой силы, вторая – для поражения бронированной техники.

Новый российский дрон-камикадзе "КУБ-2", который "Концерн "Калашников" начал поставлять во вражеское войско, имеет боевую часть больше чем у " Ланцета " и очевидно на производстве заменит неудачный вариант "КУБ".

Об этом говорится в материале Defense Express.

В РФ "Концерн "Калашников" вместе с НПО "Ижевские беспилотные системы" разработали новые дроны-камикадзе под названием "КУБ-2" и 21 января об этом было объявлено с пометкой, что повезет образцы с экспортными индексами "КУБ-2-Э" на выставку вооружения IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах 17-21 февраля 2025г.

"Но дело в том, что 117 отдельная тяжелая механизированная бригада ВСУ еще 7 января опубликовала видео с перехватом этого российского БПЛА с помощью зенитного FPV-дрона. Но этот "КУБ-2" был неверно идентифицирован, как "Ланцет", — пишут аналитики

Что известно о "КУБ-2"

Об этом дрон-камикадзе пока известно лишь то, что его боевая часть весит 10 кг.

"Но указано, что она может быть двух видов, первая для поражения живой силы и небронированной техники, что прямо указывает на ее обломочный характер. Вторая позволяет поражать и сами цели, а также легкобронированную технику, а также "стартовые позиции БПЛА" и " площадки базирования вертолетов". Такой странный перечень целей для второго типа боевой части может указывать на то, что она кассетная", — сообщили в Defense Express.

Также задекларирована возможность использования не только днем, но и ночью, что указывает на возможность оснащения и тепловизионными камерами.

Напомним, ранее стало известно, почему Россия меньше запускает дроны-камикадзе "Ланцет". Это связано и с уничтожением операторов, и с убытком БпЛА-ретрансляторов Zala.

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