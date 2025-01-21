Портников предоположил, как Трамп планирует договариваться с Путиным

Портников отмечает, что Дональд Трамп – не тот человек, который соглашается на ультиматумы.

Новый президент США Дональд Трамп намерен договариваться с диктатором Путиным, используя инструменты давления своего предшественника Байдена.

Такое мнение высказал известный украинский журналист Виталий Портников.

"Неплохой новостью в этой оценке ситуации Дональда Трампа является то, что теперь он уверен, что украинский президент Владимир Зеленский стремится к договоренности ради окончания войны, и не собирается отменять санкции введенные против Российской Федерации. Таким образом Трамп собирается договариваться с Путиным оставляя в своих руках все эти инструменты, которые были созданы для давления на российского диктатора", – сказал он.

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В то же время, по мнению Портникова, возникает вопрос, насколько сам Путин готов разговаривать, ведь диктатор давно дал понять, что будет настаивать на выполнении условий, выдвинутых в 2022 году. Речь идет о так называемых "Стамбульских договоренностях".

Однако в США эти условия воспринимаются как ультиматум. А Дональд Трамп – не тот человек, который соглашается на ультиматумы, говорит журналист.

"Главным является не то, насколько Трамп стремится встретиться с Путиным, а то, насколько долго он будет сохранять санкции против РФ. И многое будет зависеть от готовности нового президента оказывать помощь Украине", – говорит Портников.

Ранее стало известно, когда состоятся переговоры Украины с командой Трампа.

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