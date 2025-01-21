Портников сказав, як Трамп планує домовлятися із Путіним

Портников зауважує, що Дональд Трамп – не та людина, яка погоджується на ультиматуми.

Новий президент США Дональд Трамп має намір домовлятися із диктатором Путіним, використовуючи інструменти тиску свого попередника Байдена.

Таку думку висловив відомий україський журналіст Віталій Портников.

"Непоганою новиною у цій оцінці ситуації Дональда Трампа, є те що тепер він впевнений, що український президент Володимир Зеленський прагне домовленості заради закінчення війни, і не збирається скасовувати санкції запроваджені проти Російської Федерації. Таким чином Трамп збирається домовлятися із Путіним залишаючи у своїх руках всі ці інструменти, які були створені для тиску на російського диктатора", – сказав він.

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Водночас, на думку Портникова, постає питання, наскільки сам Путін готовий розмовляти, адже диктатор давно дав зрозуміти, що наполягатиме на виконанні умов, висунутих у 2022 році. Йдеться про так звані "Стамбульські домовленості".

Проте в США ці умови сприймають як ультиматум. А Дональд Трамп – не та людина, яка погоджується на ультиматуми, каже журналіст.

"Головним є не те, наскільки Трамп прагне зустрітися з Путіним, а те, наскільки довго він зберігатиме санкції проти РФ. І багато що буде залежати від готовності нового президента давати допомогу Україні", – каже Портников.

Раніше стало відомо, коли відбудуться переговори України з командою Трампа.

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