"Можем объединить усилия с Европой": авиационный эксперт о потенциале украинских беспилотников

Украинские беспилотники это о качестве, а российские – о количестве. Наши воины постоянно их сбивают, но они все равно появляются в воздушном пространстве.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании-производителя РЭБ.

По словам эксперта, наши БПЛА имеют большой спектр полезной нагрузки. На малых системах можно применять серьезные технологии.

"У нас есть прекрасные возможности, нам есть о чем общаться с Европой. Мы можем объединить усилия. Это поможет нам производить больше, качественнее. И иметь доступ к российским деньгам, которые сейчас заморожены в ЕС", — отметил Храпчинский.

По его мнению, это может помочь нам больше, чем раньше помогали США.

Ранее в ГУР сообщили, что страна-агрессорка Россия планирует запустить по Украине одновременно 500 "Шахедов" и других беспилотников.

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