Россияне атаковали Украину северокорейскими ракетами: эксперт объяснил, как они работают

Российская армия, 11 августа, атаковала Украину 4 баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области. В Воздушных силах подчеркнули, что эти ракеты представляют серьезную угрозу населению.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

По словам эксперта, KN-23 – это клон российской баллистической ракеты комплекса "Искандер".

Несмотря на угрозу, ракеты редко попадают в цель. Отклонение этих ракет от целей составляет 100 – 200 метров, иногда они разваливаются в полете.

В то время как американские разведывательные системы зафиксировали дальность ее полета 690 километров.

Северокорейская ракета на 400 килограммов легче и на 190 километров имеет большую дальность полета. Пусковой комплекс несет 2 таких ракеты. Корейскую ракету называют KN-23, но это сокращенный вариант, реальное корейское название Hwasong-11Ga. В этой ракете диаметр корпуса больше миллиметров, она длиннее 90 сантиметров, в большинстве узлов похожа на российский прототип", – рассказал Романенко.

В ходе исследования ракет также выяснилось, что их системы наведения очень просты. Ракета имеет 3 спутниковые системы ориентации: американскую GPS, российскую "ГЛОНАСС", китайскую "Бэйдоу".

Эти ракеты опасны, они неустойчивы к РЭБам. Когда разобрали эту ракету, то увидели, что она очень проста, все провода были без металлической пленки, они испытывают влияние радиопомех. Поэтому, может, когда высокая плотность средств РЭБ, это влияет на то, чтобы сбить с заданного курса эту ракету на конечном этапе», – предположил Романенко.

Отметим, что перед атакой, 11 августа, российская армия почти полгода не использовала северокорейские ракеты.

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