США отказали Украине в предоставлении приоритета в поставках ракет ATACMS – WSJ

Министр обороны США заявил Зеленскому, что не может дать приоритет в поставках ATACMS Украине.

Пентагон неохотно отправляет дополнительные баллистические ракеты ATACMS Украине, ведь в США обеспокоены сокращением своих военных запасов из-за увеличения поставок оружия другим странам мира.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что в США рассматривают вариант выкупа оружия у других стран для его передачи Украине. Особенно острый вопрос с ракетами ATACMS, которые пользуются очень большим спросом. Поэтому администрация Байдена просит союзников отправить Украине ракеты из своих запасов.

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Другие американские источники и советник украинского правительства, имя которого не называется, сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин недавно отказал президенту Зеленскому, который просил предоставить Украине приоритет в поставках ракет ATACMS. Министр обороны США подчеркнул, что это "слишком" и США не будут нарушать давние соглашения с другими покупателями.

По словам одного из американских чиновников, новые высокоточные ракеты PrSM (Precision Strike Missile), которые должны заменить ATACMS на вооружении армии США, находятся на стадии производства. По прогнозам, понадобятся годы, чтобы изготовить необходимое их количество и списать ракеты предыдущего поколения.

Напомним, военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Украина должна развивать собственную ракетную программу, чтобы поражать российские аэродромы, на которых враг размещает стратегическую авиацию. Он добавил, что ракеты ATACMS, предоставленные Украине, не смогут достать те аэродромы, поэтому нужно более дальнобойное оружие.

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