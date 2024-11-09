США відмовили Україні у наданні пріоритету у постачанні ракет ATACMS – WSJ

Міністр оборони США заявив Зеленському, що не може дати пріоритет у постачанні ATACMS Україні.

Пентагон неохоче відправляє додаткові балістичні ракети ATACMS Україні, адже у США занепокоєні скороченням своїх військових запасів через збільшення постачання зброї іншим країнам світу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що в США розглядають варіант викупу зброї в інших країн для її передачі Україні. Особливо гостре питання з ракетами ATACMS, які мають дуже великий попит. Тому адміністрація Байдена просить союзників відправити Україні ракети зі своїх запасів.

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Інші американські джерела та радник українського уряду, ім'я якого не називається, повідомили, що очільник Пентагону Ллойд Остін нещодавно відмовив президенту Зеленському, який просив надати Україні пріоритет у постачанні ракет ATACMS. Міністр оборони США наголосив, що це "занадто" і США не буде порушувати давні угоди з іншими покупцями.

За словами одного з американських посадовців, нові високоточні ракети PrSM (Precision Strike Missile), які мають замінити ATACMS на озброєнні армії США, перебувають на стадії виробництва. За прогнозами, знадобляться роки, щоб виготовити необхідну їх кількість і списати ракети попереднього покоління.

Нагадаємо, військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Україна повинна розвивати власну ракетну програму, щоб вражати російські аеродроми, на яких ворог розміщує стратегічну авіацію. Він додав, що ракети ATACMS, надані Україні, не зможуть дістати ті аеродроми, тому потрібна більш далекобійна зброя.

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