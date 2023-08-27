Что делать в случае солнечного удара: в Минздраве дали советы

Если своевременно не оказать помощь, солнечный удар может закончиться смертью.
Во время жары несложно получить солнечный удар. Это происходит тогда, когда тело больше не может контролировать свою температуру и быстро повышается.
Как поступить в случае солнечного удара рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.
Симптомы солнечного удара:
- усталость, головокружение, головные боли;
- тошнота;
- чрезмерное потоотделение;
- кожа становится бледной и липкой или возникает сыпь;
- учащенное дыхание или сердцебиение;
- повышенная температура;
- сильная жажда;
- слабость.
При перегревании необходимо оказать экстренную медицинскую помощь. В частности, человека, подвергшегося тепловому удару, необходимо переместить в прохладное место и принять все необходимые меры для его охлаждения.
Первая помощь при перегревании:
- переместите человека в тень или в прохладное помещение;
- снимите с нее лишнюю одежду;
- используйте для охлаждения холодную ванну или компрессы со смоченной в воде ткани;
- при наличии приложите пакеты со льдом во подмышки и в паховые складки;
- давайте пить холодную воду маленькими глотками;
- измерьте температуру тела и, при необходимости, продолжайте охлаждение.
Однако, если симптомы продолжаются дольше, чем пол часа или состояние человека ухудшается, речь может идти о солнечном ударе.
"Скорую" следует вызвать, если:
- высокая температура тела (39 ºС и выше);
- рвота;
- судороги;
- дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь;
- потеря сознания.
Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь, ведь солнечный удар может закончиться смертью.
Что предотвратить перегрев следует пить много воды и закрывайте тело и голову одеждой из натуральных тканей. Также необходимо избегать солнца с 11:00 до 16:00 и пользоваться противосолнцевым средством.
Добавим, как ультрафиолет повреждает кожу и правильно пользоваться солнцезащитным кремом, рассказала врач-косметологиня, дерматовенерологиня Анна Кравчук.
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