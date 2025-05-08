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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
333
Время на прочтение
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Что происходит с телом, если ежедневно пить стакан кефира

Кефир — это полезный кисломолочный продукт, который можно включать в рацион практически каждый день.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Кефир помогает решить многие проблемы с организмом

Кефир помогает решить многие проблемы с организмом / © Freepik

Кефир считается одним из самых древних и популярных кисломолочных напитков в мире. Напиток является источником многих питательных веществ — белков, жиров, углеводов, кальция.

Рассказываем о преимуществах употребления кефира каждый день

Укрепляет иммунитет

Кефир относится к пробиотикам — продуктам, содержащим в своем составе непатогенные, то есть безвредные, микроорганизмы, благоприятно влияющие на организм человека изнутри. В частности, содержащийся в кефире полисахарид кефирных грибков, повышающий защитный иммунитет, оказывает противомикробное действие.

Стимулирует пищеварение

Кефир советуют пить пациентам после лечения антибиотиками и расстройств ЖКТ. Этот продукт является надежным помощником по восстановлению микрофлоры кишечника. Употребляя стакан кефира в день, можно значительно улучшить свое пищеварение — это станет следствием того, что в кишечнике благодаря кефиру увеличится количество полезных бактерий.

Способствует похудению

Кефир хорошо подходит на ужин. В нем содержится белок, который не даст разгуляться голоду, а также присутствуют пептиды, способствующие расщеплению жирных кислот и уменьшающие объемы тела.

Защищает от гипертонии

Полисахарид в составе кефира помогает снизить уровень АД и сывороточного холестерина.

Омолаживает кожу

Во время регулярного употребления кефира улучшается состояние кожи лица. Она становится более защищенной от высыпаний, улучшаются ее цвет и упругость.

Ранее мы писали, как и когда лучше пить кефир. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
333
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