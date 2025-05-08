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Что происходит с телом, если ежедневно пить стакан кефира
Кефир — это полезный кисломолочный продукт, который можно включать в рацион практически каждый день.
Кефир считается одним из самых древних и популярных кисломолочных напитков в мире. Напиток является источником многих питательных веществ — белков, жиров, углеводов, кальция.
Рассказываем о преимуществах употребления кефира каждый день
Укрепляет иммунитет
Кефир относится к пробиотикам — продуктам, содержащим в своем составе непатогенные, то есть безвредные, микроорганизмы, благоприятно влияющие на организм человека изнутри. В частности, содержащийся в кефире полисахарид кефирных грибков, повышающий защитный иммунитет, оказывает противомикробное действие.
Стимулирует пищеварение
Кефир советуют пить пациентам после лечения антибиотиками и расстройств ЖКТ. Этот продукт является надежным помощником по восстановлению микрофлоры кишечника. Употребляя стакан кефира в день, можно значительно улучшить свое пищеварение — это станет следствием того, что в кишечнике благодаря кефиру увеличится количество полезных бактерий.
Способствует похудению
Кефир хорошо подходит на ужин. В нем содержится белок, который не даст разгуляться голоду, а также присутствуют пептиды, способствующие расщеплению жирных кислот и уменьшающие объемы тела.
Защищает от гипертонии
Полисахарид в составе кефира помогает снизить уровень АД и сывороточного холестерина.
Омолаживает кожу
Во время регулярного употребления кефира улучшается состояние кожи лица. Она становится более защищенной от высыпаний, улучшаются ее цвет и упругость.
Ранее мы писали, как и когда лучше пить кефир. Больше об этом читайте в новости.