Дефицит витамина D может привести к потере мышц с возрастом – исследование

Не получаете ли достаточно витамина D? Это может увеличить риск потери мышечной силы после 50 лет.

Утрата мышечной массы с возрастом опасна. Согласно Гарвардской медицинской школе, это может осложнить повседневную жизнь и увеличить вероятность получения травм.

Как показало новое исследование, дефицит витамина D может привести к потере мышечной массы с возрастом.

В исследовании, опубликованном в Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research, приняли участие 3205 граждан Британии от 50 лет. В начале исследования участники еще не потеряли мышцы из-за старения. Однако после четырех лет те, у кого был дефицит витамина D, на 70% чаще страдали от потери мышечной массы. Более того, если учесть такие факторы, как, например, употребление витамина D дополнительно, остеопороз, риск для тех, кто имел дефицит витамина D в начале исследования, вырос до 78% по сравнению с теми, кто получал достаточно витамина D.

"Необходимо объяснить людям, что они рискуют потерять мышечную массу, если не получают достаточно витамина D", — сказал в пресс-релизе соавтор исследования Тиаго да Силва Александре, профессор геронтологии Федерального университета Сан-Карлос.

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"Им нужно принимать солнечные ваны, потреблять продукты, богатые витамином D, или добавки, а также выполнять физические упражнения с сопротивлением, чтобы поддерживать мышечную силу", — добавил медик.

Это исследование помогает осветить еще одну причину, почему витамин D так важен для организма. С возрастом мы все должны уделять пристальное внимание уровню витамина D, поскольку витамин D помогает поддерживать здоровье костей и мышц. Когда мы теряем мышечную массу, мы получаем серьезные травмы даже при легком падении или ушибе. Как говорится в исследовании, потребление витамина D и регулярные физические упражнения действительно имеют значение.

Когда речь идет о количестве витамина D, медики говорят, что для большинства взрослых нужно 600 МЕ в день.

Если вам 71 год или больше, количество повышается до 800 МЕ в день. Однако, с учетом особенностей организма, врач или диетолог может дать более конкретные указания.

"Важно не превышать 4000 МЕ в день, поскольку избыток витамина D может способствовать тошноте, рвоте, образованию камней в почках, повреждению сердца и раку", — добавляют медики.

Витамин D накапливается со временем, что может привести к токсичности, связанной с кальцием.

Добавим, что витамин солнца (витамин Д) синтезируется не только с солнечными лучами. Он также содержится в некоторых продуктах питания или может добавляться к ним в качестве пищевой добавки.

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать выгорания и предотвратить депрессию.

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