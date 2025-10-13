Как дожить до 100 лет: эксперты назвали 5 напитков для долголетия

Напиток / © Pexels

Для большинства людей идея дожить до 100 лет кажется почти фантастической. Однако для 101 тыс. долгожителей, которые встретили 2024 год, это стало реальностью — благодаря годам осознанных решений: отказу от вредных привычек и выбору здорового образа жизни. Как отмечает медсестра Микаэла Роббинс, не только питание, но и то, что мы пьем, может существенно влиять на продолжительность и качество жизни.

Об этом пишет Real Simple.

«Определенные напитки не только обеспечивают нас водой и гидратацией, необходимой для работы организма, но и содержат биоактивные соединения, электролиты и антиоксиданты, одновременно помогая избавляться от вредных веществ», — объясняет Роббинс.

«Антиоксиданты, например, помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшать воспаление — один из главных факторов старения — и позволяют вам дольше чувствовать себя хорошо», — добавила медсестра.

Специалисты отмечают, что напитки могут играть более важную роль в долголетии, чем многие представляют. Именно поэтому эксперты поделились советами относительно того, какие напитки способны поддержать здоровье, энергичность и хорошее самочувствие на долгие годы.

Какая связь между напитками и долголетием?

«Цель долголетия — не просто добавить годы к жизни, а прожить эти годы качественно, обеспечив длительный период здоровья. Правильная гидратация поддерживает здоровье клеток и работу органов (особенно почек), способствует усвоению питательных веществ и помогает поддерживать уровень энергии», — объясняет доктор Эрин Барретт, старший директор по инновациям продуктов и научным исследованиям компании Shaklee.

Антиоксиданты остаются главными помощниками в борьбе со старением. Они снижают риск развития хронических заболеваний, улучшают работу мозга и глаз, а также положительно влияют на психическое здоровье. Поэтому, выбирая напитки, стоит обращать внимание на те, что содержат антиоксиданты и другие полезные соединения.

5 напитков, которые помогут дожить до 100 лет

Ягодные смузи

Смузи из черники, малины или клубники — отличный источник природных антиоксидантов и противовоспалительных веществ.

«Эти ягоды богаты антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и снижают окислительный стресс — ключевой фактор поддержания здоровья клеток», — объясняет Барретт.

Роббинс советует начинать день с такого напитка: «Смешайте его с миндальным молоком — для здоровья костей — и добавьте ореховую пасту для белка, и вы получите идеальный завтрак для долголетия».

Зеленый и черный чай

Эти виды чая — настоящая кладовая пользы. Они содержат катехины — мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений.

«Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшают окислительный стресс, поддерживая здоровье клеток. Регулярное употребление такого чая — простой, но эффективный способ поддерживать длительное здоровье», — говорит Барретт.

Черный кофе

Умеренное потребление черного кофе может быть полезным для сердца и настроения.

«Исследования показали, что длительное употребление кофе может уменьшить риск преждевременной смерти до 30%, независимо от того, содержит ли он кофеин. Кофе также стимулирует выработку нейромедиаторов — дофамина и серотонина, которые улучшают настроение, а счастье напрямую связано с продолжительностью жизни», — отмечает Роббинс.

Вода, обогащенная водородом

Обычная вода — основа жизни, но варианты с дополнительными свойствами могут иметь еще большую пользу. Вода, обогащенная водородом, содержит дополнительные молекулы водорода, которые усиливают антиоксидантный эффект, помогают снизить уровень холестерина и улучшают работу почек.

Хотя обычная вода остается незаменимой, «умная» вода может стать эффективным дополнением для тех, кто стремится к максимальной пользе.

Красное вино

Стоит помнить: никакое количество алкоголя не является безопасным для здоровья. Однако если отказ от него невозможен, красное вино — лучший вариант среди алкогольных напитков.

«При умеренном потреблении красное вино является источником ресвератрола — мощного антиоксиданта, связанного со многими преимуществами для здоровья. Ресвератрол известен своими противовоспалительными свойствами и потенциалом улучшать здоровье сердца, что делает его полезным дополнением к сбалансированному рациону, направленному на повышение качества жизни», — рассказала Барретт.

Напомним, испанские исследователи определили четыре продукта, которые больше всего связаны со снижением смертности. К этим продуктам относятся: фрукты (богатые антиоксидантами), молочные продукты (для костей и мышечной массы), ненасыщенные масла (оливковое, авокадовое) и орехи (источник омега-3). Эксперты отмечают, что эти продукты являются основой средиземноморской диеты.