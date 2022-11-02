Эти продукты поддержат работу вашего мозга

Исследователи признали связь между Омега-3 жирными кислотами и лучшим неврологическим здоровьем у пожилых людей.

С возрастом ваш мозг нуждается в особом уходе и внимании. Согласно новому исследованию, если вы хотите дольше поддерживать работу мозга в надлежащем состоянии, подкорректируйте свой рацион.

Об этом говорится в исследовании Техасского университета здравоохранения в Сан-Антонио и недавно опубликованном в журнале Neurology, в котором приняли участие 2183 участников.

Все, кто принял участие в эксперименте, в возрасте до 46 лет и никогда не страдали инсультом и не сталкивались с диагнозом деменция.

Исследователи признали связь между Омега-3 жирными кислотами и лучшим неврологическим здоровьем у пожилых людей, но их целью было выяснить, существует ли связь между Омега-3 и здоровьем мозга взрослых людей среднего возраста.

Авторы исследования обнаружили связь между Омега-3 и объемом гиппокампа, который способствует функции памяти и обучаемости, а также аргументации и логического мышления как у взрослых, так и у людей среднего возраста.

Ведущий автор исследования доктор философии Клаудия Сатизабал объяснила, что новый вклад в тему диеты для мозга заключается в том, что даже в младшем возрасте, если соблюдать диету, которая включает некоторое количество Омега-3 жирных кислот, можно защитить свой мозг от большинства показателей его старение.

"Эти выводы подтверждают большое количество имеющихся доказательств положительного и защитного влияния Омега-3 на здоровье мозга на протяжении всей жизни", — рассказывает автор исследования.

Она рекомендует потребление Омега-3 для здоровья мозга, сбалансированного настроения и замедления процесса понижения когнитивных функций.

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Омега-3 является неотъемлемым компонентом клеточных мембран, то есть они играют важную роль в клеточной сигнализации и коммуникации, поскольку рецепторы нейромедиаторов расположены на клетке мембраны. Поэтому люди, не получающие достаточное количество Омега-3, более подвержены проблемам с памятью, перепадам настроения и депрессии.

Более того, Омега-3 также повышают активность нейротрофического фактора мозга (BDNF), который помогает стимулировать клеточные связи и рост в мозге.

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Как добавить больше Омега-3 в свой рацион

Одним из лучших источников Омега-3 является рыба с низким содержанием ртути, такая как скумбрия, сардины, сельдь, лосось.

Если вы не любите морепродукты, тогда потребляйте больше орехов и семян (лен, чиа, грецкие орехи, или масла из них. Однако важно помнить, что эти масла следует хранить в холодильнике и употреблять в пищу охлажденными, поскольку Омега-3 являются деликатными и склонными. к сгоранию в ненадлежащих условиях.

Напомним, что новое исследование, проведенное исследователями из Бостонского университета, показало, что картофель полезнее, чем мы думали.

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