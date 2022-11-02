Ці продукти підтримають роботу вашого мозку - дослідження

Дослідники визнали зв’язок між Омега-3 жирними кислотами та кращим неврологічним здоров’ям у людей похилого віку.

З віком ваш мозок потребує особливого догляду та уваги. Згідно з новим дослідженням, якщо ви прагнете якомога довше підтримувати роботу мозку у належному стані, підкоригуйте свій раціон.

Про це йдеться у дослідженні Техаського університету охорони здоров’я в Сан-Антоніо та нещодавно опублікованому в журналі Neurology, в якому взяли участь 2183 учасники.

Всі, хто взяв участь в експерименті, віком до 46 років і ніколи не страждали від інсульту та не стикалися з діагнозом деменція.

Дослідники визнали зв’язок між Омега-3 жирними кислотами та кращим неврологічним здоров’ям у людей похилого віку, але їхньою метою було з’ясувати, чи існує зв’язок між Омега-3 і здоров’ям мозку дорослих людей середнього віку.

Автори дослідження виявили зв’язок між Омега-3 і об’ємом гіпокампа, який сприяє функції пам’яті та здатності до навчання, а також аргументації та логічного мислення як у дорослих, так і у людей середнього віку.

Провідний автор дослідження, доктор філософії Клаудія Сатізабал пояснила, що новий внесок у тему дієти для мозку полягає в тому, що навіть у молодшому віці, якщо дотримуватися дієти, яка включає деяку кількість Омега-3 жирних кислот, можна захистити свій мозок від більшості показників його старіння.

"Ці висновки підтверджують велику кількість наявних доказів щодо позитивного та захисного впливу Омега-3 на здоров’я мозку протягом усього життя", — розповідає автор дослідження.

Вона рекомендує споживання Омега-3 для здоров’я мозку, збалансованого настрою та уповільнення процесу зниження когнітивних функцій.

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Омега-3 є невід’ємним компонентом клітинних мембран, тобто вони відіграють важливу роль у клітинній сигналізації та комунікації, оскільки рецептори нейромедіаторів розташовані на мембрані клітини. Через це люди, які не отримують достатню кількість Омега-3, більш схильні до проблем із пам’яттю, перепадів настрою та депресії.

Ба більше, Омега-3 також підвищують активність нейротрофічного фактора мозку (BDNF), який допомагає стимулювати клітинні зв’язки та ріст у мозку.

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Як додати більше Омега-3 у свій раціон

Одним із найкращих джерел Омега-3 є риба з низьким вмістом ртуті, така як скумбрія, сардини, оселедець, лосось.

Якщо ви не любите морепродукти, тоді споживайте більше горіхів та насіння (льон, чіа, волоські горіхи, або олії з них. Однак важливо пам’ятати, що ці олії слід зберігати в холодильнику та споживати охолодженими, оскільки Омега-3 є делікатними і схильними до згіркнення в неналежних умовах.

Нагадаємо, що нове дослідження, проведене дослідниками з Бостонського університету, показало, що картопля корисніша, ніж ми думали.

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