ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
341
Время на прочтение
1 мин

Этот завтрак перевернет ваше утро: полезные советы для людей 50+

Начало дня задает тон всему организму. Правильно подобранный завтрак не просто утоляет голод — он повышает концентрацию, поддерживает память и помогает телу работать равномерно в течение всего дня.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Полезный завтрак для людей постарше

Полезный завтрак для людей постарше / © pexels.com

Завтрак — это не ритуал, а мощный инструмент для здоровья. Он стабилизирует работу пищеварительной системы и предотвращает резкие скачки сахара в крови. Люди, не пропускающие утреннюю пищу, меньше чувствуют слабость и внезапную усталость. Поэтому важно, чтобы ваш первый прием пищи был не только быстрым, но и максимально полезным.

Как создать идеальный завтрак в любом возрасте

В старшем возрасте аппетит может уменьшаться, поэтому пища должна быть легкой, вкусной и питательной. Ключевые составляющие: белок, кальций, витамины и минералы.

Оптимальная база — кефир. Он содержит кальций и магний, необходимые для крепких костей и поддержания подвижности. Кроме того, кефир поддерживает пищеварение и обогащен пробиотиками, благотворно влияющими на кишечник.

Добавьте овсяные хлопья — они регулируют уровень сахара, поддерживают сердце и сосуды, а также помогают снизить холестерин.

Суперпростой рецепт, который займет минуты

  1. Налейте кефир в миску.

  2. Добавьте овсянку — по желанию немного измельчите в блендере для более легкого употребления.

  3. Украсьте ягодами: малиной, черникой или голубикой. Они заряжают нервную систему и содержат антиоксиданты, замедляющие возрастные изменения. Зимой можно использовать замороженные ягоды — по питательности они не уступают свежим.

Этот завтрак — простой способ начать день с энергией и пользой для мозга и тела. Он помогает поддерживать хорошее самочувствие и активную жизнь независимо от возраста.

Дата публикации
Количество просмотров
341
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie