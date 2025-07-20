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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
374
Время на прочтение
1 мин

Пивной живот — как быстро от него избавиться

Чтобы избавиться от пивного живота, необходимо сочетать сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и уменьшить потребление алкоголя.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пивной живот – это то, что накапливается со временем

Пивной живот — это то, что накапливается со временем / © pixabay.com

Пивной живот — это накопление висцерального жира в животе (в брюшной зоне). Чаще этой проблемой страдают мужчины, однако у женщин он также может быть.

Несмотря на стереотипы, пиво не только провоцирует появление пивного живота. Это не зависит от регулярного употребления этого и других видов алкогольных напитков. Причиной является потребление большого количества высококалорийной пищи.

Как убрать пивной живот

Быстро убрать пивной живот не получится, однако избавиться от него можно. Поможет в этом корректировка питания.

  • Снизить количество продуктов с высоким гликемическим индексом.

  • Питание по частям. В течение дня нужно есть 5-6 раз небольшими порциями по 250-300 г.

  • Убрать быстроусвояемые газированные напитки — пиво, сидр, ситро.

  • Добавить в рацион больше клетчатки в виде овощей и фруктов.

  • Потреблять достаточное количество белковой пищи

  • Добавление высокоинтенсивных интервальных тренировок в распорядок дня эффективно уменьшает подкожный жир и жировые отложения на животе — об этом свидетельствуют исследования.

  • Пейте много воды. Если вы хотите растопить жир на животе, необходимо постоянно поддерживать водный баланс. Иногда ваш мозг думает, что вы голодны, когда вы действительно хотите пить, что может привести к потреблению лишних калорий.

Раньше мы писали, что такое кортизоловый живот у женщин: почему появляется и как от него избавиться. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
374
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