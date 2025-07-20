Пивной живот — это то, что накапливается со временем / © pixabay.com

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Пивной живот — это накопление висцерального жира в животе (в брюшной зоне). Чаще этой проблемой страдают мужчины, однако у женщин он также может быть.

Несмотря на стереотипы, пиво не только провоцирует появление пивного живота. Это не зависит от регулярного употребления этого и других видов алкогольных напитков. Причиной является потребление большого количества высококалорийной пищи.

Как убрать пивной живот

Быстро убрать пивной живот не получится, однако избавиться от него можно. Поможет в этом корректировка питания.

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Снизить количество продуктов с высоким гликемическим индексом.

Питание по частям. В течение дня нужно есть 5-6 раз небольшими порциями по 250-300 г.

Убрать быстроусвояемые газированные напитки — пиво, сидр, ситро.

Добавить в рацион больше клетчатки в виде овощей и фруктов.

Потреблять достаточное количество белковой пищи

Добавление высокоинтенсивных интервальных тренировок в распорядок дня эффективно уменьшает подкожный жир и жировые отложения на животе — об этом свидетельствуют исследования.

Пейте много воды. Если вы хотите растопить жир на животе, необходимо постоянно поддерживать водный баланс. Иногда ваш мозг думает, что вы голодны, когда вы действительно хотите пить, что может привести к потреблению лишних калорий.

Раньше мы писали, что такое кортизоловый живот у женщин: почему появляется и как от него избавиться. Больше об этом читайте в новости.