Пивний живіт — це те, що накопичується з часом / © pixabay.com

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Пивний живіт — це накопичення вісцерального жиру в животі (у черевній зоні). Найчастіше від цієї проблеми страждають чоловіки, однак у жінок він також може бути.

Попри стереотипи, не лише пиво провокує появу пивного живота. Це не залежить від регулярного вживання цього та інших видів алкогольних напоїв. Причиною є одномоментне споживання великої кількості висококалорійної їжі.

Як прибрати пивний живіт

Швидко прибрати пивний живіт не вийде, проте позбутися його можна. Допоможе у цьому коригування харчування.

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Знизити кількість продуктів з високим глікемічним індексом.

Харчування частинами. Протягом дня потрібно їсти 5-6 разів невеликими порціями по 250-300 г.

Прибрати швидкозасвоювані газовані напої — пиво, сидр, ситро.

Додати до раціону більше клітковини у вигляді овочів та фруктів.

Споживати достатню кількість білкової їжі

Додавання високоінтенсивних інтервальних тренувань до свого розпорядку дня ефективно зменшує підшкірний жир і жирові відкладення на животі — про це свідчать дослідження.

Пийте багато води. Якщо ви хочете розтопити жир на животі, вам необхідно постійно підтримувати водний баланс. Іноді ваш мозок думає, що ви голодні, коли ви насправді хочете пити, що може призвести до споживання зайвих калорій.

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