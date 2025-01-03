Полезно ли употреблять хумус: что в нем особенного

Блюдо ближневосточной кухни хумус становится все популярнее в разных уголках мира, поскольку сочетает в себе ряд витаминов и микроэлементов.

Что такое хумус

Хумус – это сваренный и перетертый до консистенции пюре нут. Сам нут не имеет насыщенного вкуса, поэтому к хумусу обязательно добавляют оливковое масло, сок лимона, всевозможные специи, тахиновую пасту (ингредиент, полученный из кунжута), поэтому его вкус зависит от набора специй.

Он может быть густой и тогда его едят в качестве закуски или намазки на хлеб, пиццу. Если он похож на соус, его используют в салатах.

Высокая калорийность хумуса одновременно является преимуществом и недостатком этого блюда. Разумное потребление помогает быстро насытить организм и надолго избавиться от чувства голода. А вот злоупотреблять нутовым пюре не нужно, поскольку можно быстро набрать лишние килограммы.

Чем полезен хумус

1. Источник белка. Хумус является хорошим источником растительного белка, что полезно для вегетарианцев, веганов и стремящихся похудеть.

2. Богат клетчаткой. Клетчатка, которой много в хумусе, улучшает пищеварение, способствует здоровой работе кишечника и помогает контролировать вес, обеспечивая чувство сытости.

3. Содержит полезные жиры. Оливковое масло, входящее в состав хумуса, богато мононенасыщенными жирами, что полезно для сердца и сосудов.

4. Богат антиоксидантами. Сезамовая паста (тахини), используемая в хумусе, содержит антиоксиданты, помогающие бороться с окислительным стрессом.

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