Чи корисно споживати хумус: що в ньому особливого

Страва близькосхідної кухні хумус стає популярнішою у різних куточках світу, оскільки поєднує в собі низку вітамінів і мікроелементів.

Що таке хумус

Хумус – це зварений і перетертий до консистенції пюре нут. Сам нут не має насиченого смаку, тому до хумусу обов'язково додають оливкову олію, сік лимона, різноманітні спеції, пасту тахіні (інгредієнт, отриманий з кунжуту), тож його смак залежить від набору спецій.

Він може бути густіший і тоді його їдять як закуску чи намазку на хліб, піцу, або рідший, схожий на соус і його використовують у салатах.

Висока калорійність хумуса одночасно є і перевагою, і недоліком цієї страви. Розумне споживання допомагає швидко наситити організм і надовго позбутися почуття голоду. А ось зловживати нутовим пюре не потрібно, оскільки можна швидко набрати зайві кілограми.

Чим корисний хумус

1. Джерело білка. Хумус є хорошим джерелом рослинного білка, що корисно для вегетаріанців, веганів і тих, хто прагне схуднути.

2. Багатий на клітковину. Клітковина, якої багато в хумусі, поліпшує травлення, сприяє здоровій роботі кишківника і допомагає контролювати вагу, забезпечуючи відчуття ситості.

3. Містить корисні жири. Оливкова олія, яка входить до складу хумусу, багата на мононенасичені жири, що корисно для серця і судин.

4. Багатий на антиоксиданти. Сезамова паста (тахіні), яка використовується в хумусі, містить антиоксиданти, що допомагають боротися з окислювальним стресом.

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