У 27-летней девушки диагностировали рак кишечника: какой симптом ее заставил обратиться к врачу

У 27-летней девушки врачи диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, а тревожные симптомы она обнаружила самостоятельно.

У Ванессы Мендико из Австралии, которой сейчас 29 лет, врачи обнаружили рак кишечника третьей стадии. Девушка описала себя как "супер подтянутого" человека, который занимался спортом пять-шесть раз в неделю, правильно питалась, не курила и редко употребляла алкоголь. Однако она забеспокоилась после того, как в феврале прошлого года в ее фекалиях стали появляться пятна крови.

Об этом пишет Daily Mail.

Врачи сначала включили ее в двухлетний список ожидания на тесты, но через три месяца они ускорили проведение сканирования после того, как у нее начались сильные боли в животе и изменения в работе кишечника. Эти исследования обнаружили опухоль размером с персик в ее прямой кишке.

Исследования обнаружили опухоль размером с персик в прямой кишке девушки. Vanessa Mendico

Мендико сейчас находится в ремиссии после операции по удалению опухоли и девяти курсов химиотерапии. Ее случай становится актуальным, поскольку диагностика рака кишечника растет среди молодежи и врачи не знают, что могло стать причиной.

Рак кишечника обычно воспринимается как болезнь пожилых людей, поскольку более половины диагнозов ставится людям в возрасте 65 лет и старше.

Однако растет количество случаев, когда рак диагностируют у молодежи — оценки свидетельствуют, что их количество может увеличиться вдвое среди людей, не достигших 40 лет, к 2030 году.

Ежегодно раком болеет около 19 500 человек в возрасте до 50 лет.

Мендико заявила, что первый сигнал о наличии рака появился у нее на следующий день после того, как она переехала из Мельбурна на Голд-Кост – расстояние около 2000 километров по восточному побережью страны.

Девушка обратилась к врачам со своими симптомами, но ее поставили на ожидание и порекомендовали вернуться, если симптомы ухудшатся.

В течение следующих недель она снова и снова обращалась к врачам с жалобами на симптомы, но их отвергал "безразличный" персонал.

Жалобы девушки отвергал безразличный персонал. Vanessa Mendico

Ванесса также стала ощущать усталость и помутнение сознания, что, вероятно, было вызвано потерей крови и нарушением рациона питания, с которыми она сталкивалась.

"Врач был очень безразличным, я чувствовала себя так, словно преувеличиваю, мне было плохо", — поделилась девушка. "Дошло до того, что я просто кровоточила. Но мне сказали, что ничего не могут поделать, пока я не пройду колоноскопию".

В мае сканирование наконец было ускорено, но Ванесса все еще должна была ждать еще один месяц результатов.

Когда она пришла их получить, то сразу поняла, что что-то не так.

"Помню, я сказала: "Я просто хочу пойти домой". Это такое ужасное чувство — сидеть в кабинете и слышать, что у вас рак", — вспомнила Ванесса.

Врачи заявили, что они обнаружили опухоль размером 2,7 дюйма в ее прямой кишке – это примерно размер персика.

Сначала ей посоветовали заморозить некоторые яйцеклетки перед началом лечения, чтобы сберечь ее репродуктивную способность.

Мендико позже перенесла семичасовую операцию по удалению опухоли из прямой кишки и реконструкции кишечника.

Врачи также выполнили двойную петлевую илеостомию, при которой производятся надрезы в тонкой кишке для перенаправления кала из нижней части пищеварительного тракта.

Ванесса перенесла семичасовую операцию по удалению опухоли из прямой кишки и реконструкции кишечника. Vanessa Mendico

Ей понадобилось провести две недели в больнице, чтобы научиться ходить снова и бороться с болью и дискомфортом.

Мендико прошла девять курсов химиотерапии в течение 18 недель. Она сказала, что вынуждена была потратить все свои накопления на получение медицинской помощи. В Австралии существует система субсидированной медицинской помощи, в которую жители должны поступить по собственному желанию.

Ванесса получила сообщение в апреле 2023, что у нее ремиссия, однако она все еще должна проходить колоноскопию ежегодно, чтобы убедиться, что рак не возвращается.

Она сказала: "Нам всю жизнь говорили, что рак — это болезнь пожилых людей. Но это не так.

"Вы не слишком молоды для болезни. Рак не дискриминирует, не имеет значения, насколько здоровы вы или сколько у вас денег, он может поразить кого угодно".

Ванесса получила сообщение в апреле 2023 года, что у нее ремиссия. Vanessa Mendico

Врачи не знают точно, что ведет к росту числа случаев среди молодых людей, но ученые указывают на возможность злоупотребления антибиотиками или грибковых инфекций в качестве потенциальных причин.

Другие теории также указывают на ожирение и распространение сидячего образа жизни как возможные факторы.

Напомним, исследование, которое было опубликовано в журнале Национального института рака, показало, что существуют четыре симптома, которые могут быть ранними предупредительными признаками колоректального рака:

боль в животе,

ректальное кровотечение,

постоянная диарея,

железодефицитная анемия.

Согласно исследованию, эти симптомы появляются не менее двух лет до диагностики колоректального рака.

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