В Киев приехал генеральный директор ВОЗ

Гебреисус посетил заведения здравоохранения Киевщины и встретился с украинскими медицинскими работниками

Министр здравоохранения Виктор Ляшко и генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус встретились в Киеве.

Об этом сообщает Минздрав.

"Во время встречи были подняты важные вопросы, а именно: разрушительное влияние войны на систему здравоохранения Украины, наиболее актуальных вопросов здравоохранения и лучших способов поддержки со стороны ВОЗ по оказанию медицинской помощи украинскими учреждениями первичной медицинской помощи, больницами и аптеками для обеспечение непрерывности предоставления медицинских услуг", — отметили в ведомстве.

Генеральный директор ВОЗ также посетил учреждения здравоохранения Киевщины и встретился с украинскими медицинскими работниками, чтобы лично услышать опыт и проблемы, с которыми они сталкиваются во время войны.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения рассмотрит резолюцию с осуждением России из-за войны , которую развязал Кремль в Украине. Этот документ может содержать решение о закрытии крупного регионального офиса ВОЗ в Москве.