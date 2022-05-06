ВОЗ может закрыть свое представительство в Москве: названа причина

ВОЗ может закрыть свое представительство в Москве: названа причина

Рассмотрение резолюции, следствием которой может стать закрытие офиса организации в столице России, запланировано на 10 мая.

Всемирная организация здравоохранения на следующей неделе рассмотрит резолюцию с осуждением России из-за войны, которую развязал Кремль в Украине. Этот документ может содержать решение о закрытии крупного регионального офиса ВОЗ в Москве.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект резолюции.

Этот документ, подготовленный дипломатами ЕС и представленный в европейский региональный офис ВОЗ, основывается на запросе Украины. Его подписали представители 38 стран ВОЗ, включая Турцию, Францию и Германию. Рассмотрение резолюции, следствием которой может стать закрытие офиса организации в столице России, запланировано на 10 мая.

Текст документа касается чрезвычайной ситуации в области здравоохранения Украины. В нем осуждается российская агрессия, приведшая к массовым жертвам, перебоям в работе медицинских служб, повышенному риску смерти от хронических заболеваний, инфекционным заболеваниям, а также радиологическим и химическим рискам.

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В резолюции говорится, что с 24 февраля 2022 года на инфраструктуру здравоохранения Украины было совершено 191 нападение, в результате чего погибли 75 человек. Эти потери называются "совершенно неприемлемыми".

Как утверждает агентство со ссылкой на собственные источники, резолюция пока не будет содержать более жестких санкций, таких как исключение России из исполнительного комитета ВОЗ и временной заморозки ее права голоса. Однако, возможно, последний вопрос будет рассмотрен с 22 по 28 мая.

Этот шаг считается политическим. Он должен способствовать усилиям Запада по изоляции Москвы, но не будет иметь никаких серьезных последствий для здравоохранения России или глобальной политики в области здравоохранения.

Напомним, российские оккупанты в Украине повредили уже 400 учреждений здравоохранения, еще 40 медучреждений разрушены до основания и восстановлению не подлежат.

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