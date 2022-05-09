До Києва приїхав генеральний директор ВООЗ

Гебреісус відвідав заклади охорони здоров’я Київщини та зустрівся з українськими медичними працівниками

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус зустрілися в Києві.

Про це повідомляє МОЗ.

"Під час зустрічі були підняті надважливі питання, а саме: руйнівний вплив війни на систему охорони здоров’я України, найактуальніших питань охорони здоров’я та найкращих способів підтримки з боку ВООЗ щодо надання медичної допомоги українськими закладами первинної медичної допомоги, лікарнями та аптеками для забезпечення безперервності надання медичних послуг", - зазначили у відомстві.

Генеральний директор ВООЗ також відвідав заклади охорони здоров’я Київщини та зустрівся з українськими медичними працівниками, щоб особисто почути про досвід та проблеми, з якими вони стикаються під час війни.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я розгляне резолюцію із засудженням Росії через війну, яку розв’язав Кремль в Україні. Цей документ може містити рішення про закриття великого регіонального офісу ВООЗ у Москві.