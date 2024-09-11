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Врачи назвали семь продуктов, которые помогут быстро восстановить даже больную печень

Врачи назвали семь продуктов, которые помогут быстро восстановить даже больную печень

Какие продукты лечат печень / Фото: Freepik

Такое питание также оказывает положительное влияние на качество сна, настроение, работу желудка и кишечника и общее состояние здоровья.

Врачи называют печень молчаливым органом, потому что она может не проявлять симптомов болезни до последнего, даже если в ней происходят необратимые процессы. Именно поэтому медики рекомендуют включить в свой ежедневный рацион эти семь продуктов, чтобы не испытывать никаких проблем с печенью. Рассказываем, что нужно есть, чтобы восстановить один из важнейших внутренних органов нашего организма.

Какие продукты восстанавливают печень: полный список

  • Капуста способна нивелировать влияние токсинов на печень. Ее обязательно нужно есть всем, кто испытывает проблемы с этим органом, а также тем людям, которые злоупотребляют алкогольными напитками. Если регулярно есть капусту, также снизится вес, улучшится состояние кожи, волос и ногтей.
  • Сельдерей. За счет содержания эфирных масел овощ способен предотвращать ожирение печени. Также сельдерей нужно есть всем, кто хочет иметь хорошую фигуру, здоровую сердечно-сосудистую систему и крепкие нервы.
  • Оливковое масло богато полиненасыщенными жирными кислотами, которые способны восстанавливать не только печень, но и предотвращать многие заболевания – раком, деменцией, остеопорозом и другие. Также употребление оливкового масла поможет омолодиться, восстановить упругость кожи и волос. Недаром все известные производители косметических средств обязательно включают его в состав своей продукции.
  • Куркума стимулирует выработку желчи, улучшает работу печени и щитовидки. А еще специя защищает от вирусных заболеваний и помогает быстро и безопасно похудеть.
  • Кефир способен улучшать обмен веществ, что прямо влияет на работу печени, уменьшая нагрузку на орган. Молочный продукт содержит в своем составе соединения, обладающие мочегонным и желчегонным эффектом, поэтому помогает печени выводить токсины и другие опасные вещества из организма.
  • Ягоды. Врачи рекомендуют обязательно включить в свой ежедневный рацион чернику, малину или клюкву. Эти ягоды за счет содержания антиоксидантов будут защищать печень от поражения токсинами. Их можно есть свежими, замороженными, в виде варенья, они обладают одинаково полезными свойствами.
  • Цикорий. Напиток из цикория поможет снизить уровень холестерина в ткани печени, что спасет орган от ожирения и наладит его правильное функционирование.

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