Атака дрона на танкер SIG: стали відомі подробиці про пошкодження

У ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки внаслідок атаки надводного дрона було пошкоджено російський танкер SIG.

Як пише Baza, дрон залишив у танкері двометрову пробоїну.

Так, на правому борту SIG на відстані близько 20 сантиметрів над рівнем води утворилася пробоїна розміром 2х1 метри.

Після удару дрона було пошкоджено машинне відділення, туди затекла вода. До SIG направили два буксири. Екіпаж танкера виставив навколо пробоїни бонові загородження.

Під час вибуху на танкері перебувало 11 людей, більшість з них отримали садна від розбитого скла.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку дрона на танкер SIG.

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