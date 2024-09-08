Азербайджан може допомогти в мирних переговорах РФ та України: Алієв розкрив деталі

Наразі країна не готова долучитися до санкційної кампанії проти Росії.

Азербайджан готовий допомагати Україні в урегулюванні російсько-української війни завдяки "прагматичним відносинам" з державами.

Про це заявив президент Ільхам Алієв на міжнародному форумі в Італії 6 вересня.

Попри те, що Азербайджан ще ніколи не ініціював пропозицій щодо припинення війни Росії проти України, цього разу він висловив готовність до цього, якщо "буде потрібна участь".

"Якщо говорити про гіпотетичну можливість, то вона цілком здійсненна. Насамперед з огляду на те, що разом з Росією та Україною ми протягом 70 років були частиною СРСР, ми підтримуємо різнобічні зв’язки на рівні особистих контактів та на політичному рівні", - наголосив Алієв.

Він також підкреслив, що Баку підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але не долучиться до санкційної кампанії проти Росії.

Додамо, директор ЦРУ розповів, чого варті ядерні погрози Кремля.

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