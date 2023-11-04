Бабуся не догледіла: маля втекло з дому на ходунках – кумедне відео

Дитина вислизнула з дому, поки бабуся готувала їй їжу.

У місті Дачжоу, Китай, однорічний хлопчик втік з дому на ходунках, коли бабуся відволіклася, щоб приготувати онукові пляшечку з їжею.

Про це пише Bild.

На кадрах видно, як хлопчик вислизнув на ходунках надвір і покотився вниз дорогою. Судячи з часу на відео, подія сталася вранці 10 вересня.

Дитині вдалося втекти за 200 метрів від будинку. Лише тоді жінка помітила, що онук зник та побігла наздоганяти його.

"На щастя, спроба втечі завершилася без серйозних травм", - пишуть журналісти.

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