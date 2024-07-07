"Бавовна" у Воронезькій області: дрони СБУ підірвали склад боєприпасів – ЗМІ

У ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

Про це "24 Каналу" повідомили поінформовані джерела.

Так, дрони СБУ вразили польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка Воронезької області.

Зазначається, що на площі у 9 тисяч квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї.

"Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", – розповіло джерело.

Зазначається, що згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України.

За словами губернатора регіону Гусєва, ППО начебто збило кілька безпілотників над регіоном, під час падіння їхніх осколків почалася пожежа на складі в Підгоренському районі. Влада заявила про підготовку автобусів для можливої евакуації населення.

Нагадаємо, видання The Economist підрахувало реальні втрати окупантів в Україні (графік).

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