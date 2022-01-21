Байден обговорить з радниками письмову відповідь на вимоги "гарантій безпеки" РФ

Зустріч Байдена та радників пройде в Кемп-Девіді.

Американський лідер Джо Байден 22-23 січня обговорить з представниками органів нацбезпеки США письмові пропозиції на вимоги Росії щодо їхніх так званих "гарантій безпеки".

Про це під час брифінгу 21 січня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, зустріч Байдена та радників пройде в Кемп-Девіді. Вона додала, США будуть консультуватися з партнерами та союзниками з НАТО стосовно письмової відповіді РФ про "гарантії нерозширення Альянсу".

"На вихідних президент (Джо Байден – ред.) зустрінеться в Кемп-Девіді з командою по нацбезпеці для обговорення, хтось буде присутній у віртуальному форматі, хтось – в очному", – сказала вона.

Нагадаємо, у письмових пропозиціях США, які наступного тижня буде надіслано до Кремля, адміністрація президента Байдена представить бачення того, як обидві сторони можуть зміцнити почуття взаємної безпеки. За словами Псакі, усі пропозиції, які будуть викладені, відповідатимуть позиції американської сторони, озвученій раніше на переговорах.

Тим часом у Кремлі пригрозили "найсерйознішими наслідками", якщо США відкинуть їхні так звані вимоги.

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