Байдену успішно видалили поширену форму раку шкіри - лікар Білого дому

Президент США продовжить дерматологічний нагляд у межах свого поточного лікування, але місце біопсії зажило і подальшої терапії не потребує.

Біопсія, проведена президентові США Джо Байдену, підтвердила, що пошкодження шкіри, видалене з його грудної клітки, було базаліомою – поширеною формою раку шкіри. Всі ракові тканини були успішно видалені.

Про це повідомив лікар Білого дому Кевін О’Коннор у п'ятницю, 3 березня.

Лікар Білого дому додав, що Байден продовжить дерматологічний нагляд у межах свого поточного лікування, але місце біопсії зажило і подальшої терапії не потребує.

В листі, опублікованому Білим домом, О'Коннор сказав, що ураження базаліоми не мають тенденції до поширення або метастазування.

Фото: Білий дім

За його словами, місце біопсії добре зажило.

"Подальше лікування не потрібне", - запевнив О'Коннор.

Нагадаємо, американському президентові Джо Байдену та його родині заборонили в'їзд до Пензенської області Росії. Мовляв, причина такого рішення - позиція голови Білого дому.

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