Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються на ринок Росії: що про це відомо

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
740
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються на ринок Росії: що про це відомо

Фото: соцмережі

Магазині одежі, які входять в компанію Inditex, повертаються на російський ринок. Мова йде про торговельні бренди Bershka, Zara та Pull&Bear.

Компанія Inditex, яка є власником брендів Bershka, Zara та Pull&Bear, повертається на ринок Росії. Працювати магазини там будуть під новими назвами.

Про це пише пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається, виробники одягу Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються в РФ. Однак працювати вони будуть під новими назвами: Ecru, Maag та DUB. Їх планують оновити та зробити редізайн. 

Виробляти одяг, ймовірно, будуть на турецьких та китайських заводах. Йдеться про повернення на російській ринок усіх 240 магазинів. За даними росЗМІ, відкрити магазини планується весною цього року. 

Повернення магазинів повинно було статися ще раніше, але дату перенесли через землетрус у Туреччині. Компанія наразі набирає тисячі співробітників.

Нагадаємо, що про вихід з російського ринку компанія Inditex повідомила в березні минулого року. Сталося це через повномасштабне вторгення РФ до України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
740
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація