Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються на ринок Росії: що про це відомо

Магазині одежі, які входять в компанію Inditex, повертаються на російський ринок. Мова йде про торговельні бренди Bershka, Zara та Pull&Bear.

Компанія Inditex, яка є власником брендів Bershka, Zara та Pull&Bear, повертається на ринок Росії. Працювати магазини там будуть під новими назвами.

Про це пише пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Як зазначається, виробники одягу Bershka, Zara та Pull&Bear повертаються в РФ. Однак працювати вони будуть під новими назвами: Ecru, Maag та DUB. Їх планують оновити та зробити редізайн.

Виробляти одяг, ймовірно, будуть на турецьких та китайських заводах. Йдеться про повернення на російській ринок усіх 240 магазинів. За даними росЗМІ, відкрити магазини планується весною цього року.

Повернення магазинів повинно було статися ще раніше, але дату перенесли через землетрус у Туреччині. Компанія наразі набирає тисячі співробітників.

Нагадаємо, що про вихід з російського ринку компанія Inditex повідомила в березні минулого року. Сталося це через повномасштабне вторгення РФ до України.

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